Belgian Cats boeken overtuigende zege tegen Zuid-Korea

De Belgische basketbalvrouwen hebben vrijdag Zuid-Korea met 84-61 geklopt in hun tweede groepswedstrijd op het WK in het Australische Sydney. Bij de rust leidde België met 50-30.

Na de 87-72 nederlaag tegen topfavoriet Verenigde Staten moesten de Belgian Cats de volle buit pakken tegen de Zuid-Koreanen, die op de eerste speeldag met 44-107 een pak slaag kregen van China. In het eerste quarter legde het team van bondscoach Valéry Demory meteen zijn wil op: 26-12. De voorsprong bedroeg bij de rust al 20 punten.

Zuid-Korea, in Australië zonder sterspeelster Park Ji-su, wist in het derde quarter (19-20) gelijke tred te houden. Demory gunde enkele sterkhouders rust. In het slot liepen de Cats verder uit tot 84-61.

In groep A spelen de Cats nog zaterdag (om 12u30) tegen Puerto Rico, maandag (om 3u30) tegen Bosnië en Herzegovina en dinsdag (om 5u30) tegen China.

Eerder op de dag eindigde het duel tussen de Verenigde Staten en Puerto Rico op 106-42 in het voordeel van de Amerikanen. Om 6u30 speelt China tegen Bosnië en Herzegovina. De eerste vier in de poule stoten door naar de kwartfinales.

In 2018, bij hun eerste WK-deelname, eindigden de Cats in Tenerife op een knappe vierde plaats.