Vierde Belgische medaille op WK wielrennen

Junior Vlad Van Mechelen heeft België een vierde medaille bezorgd op het WK wielrennen in het Australische Wollongong. De renner, die volgend seizoen deel uitmaakt van de opleidingsploeg van Team DSM, won de sprint om het brons.

Vooraf werd Vlad Van Mechelen door zijn ploegmaten naar voren geschoven als kopman, zelf bleef hij bescheiden. ‘Op een WK voor junioren kan iedereen voor zichzelf koersen.’

En uiteindelijk werd het wel een gevecht van kopman tegen kopman op het eind. Na een incidentrijke en slopende wedstrijd bleven enkel de favorieten over. Emil Herzog pakte goud, voor Antonio Morgado. Het brons was voor Van Mechelen. ‘Vooraf had ik mijn ambitie niet uitgesproken’, sprak hij na afloop. ‘Maar eigenlijk kwam ik naar hier voor het podium. Dat was het grote doel. En ik ben blij dat ik daarin geslaagd ben.’

Van Mechelen moest een paar keer aanklampen op de heuveltjes, vooral in de laatste ronde kreeg hij het lastig. ‘Maar ik zei tegen mezelf: doe het zoals Joao Almeida, hij buigt wel soms bergop maar breekt nooit en gaat in zijn eigen tempo omhoog. Telkens ik een klein gaatje moest laten, flitste dat door mijn hoofd. En ik kon terugkeren. Helemaal op het eind, toen ik die twee zag rijden, was ik maar met één ding bezig: dat brons is van mij.’

Harde koers

En zo geschiedde. ‘Ongelooflijk, dit was een enorm harde koers, van bij de start. Het viel nooit stil en ik word derde. Antonio en Emil waren voor mij ook de topfavorieten en ik ben enorm trots dat ik met hen mee op het podium mag staan. Vandaag had ik wonderbenen, dat voelde ik meteen bij de start. Maar tegen die twee jongens weet ik ook dat het moeilijk is om meer te halen op dit parcours.’

Van Mechelen wordt getraind door Fred Vandervennet, de vroegere trainer van Remco Evenepoel. Verder wordt hij nauwgezet opgevolgd door Belgian Cycling. ‘Ik word al heel goed begeleid’, zei hij. ‘En ik ben heel blij dat ik volgend jaar de overstap mag maken naar de opleidingsploeg van Team DSM. Die ploeg biedt een volledige structuur en perfecte omkadering om verder te groeien. Ja, ik weet dat sommige renners daar niet tevreden of gelukkig zijn. Ook daarover heb ik met de ploeg gesproken. Elke renner heeft zijn eigen verhaal en bovendien gaat dat over een hoger niveau, bij de profs. Ik ben vooral tevreden dat ik me in een superprofessionele omgeving verder kan ontwikkelen.’