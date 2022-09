Naar 58 ziekenhuisopnames per dag

Van 16 tot 22 september werden elke dag 58 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. In vergelijking met de zeven dagen daarvoor gaat het om een stijging met 4 procent.

Dat blijkt vrijdag uit de voorlopige cijfers van Sciensano.

Momenteel liggen er in de ziekenhuizen 731 mensen die met en voor covid-19 (+3 procent) zijn opgenomen, van wie er 51 intensieve verzorging nodig hebben (-9 procent).

Het reproductiegetal, dat berekend wordt op basis van het aantal vastgestelde gevallen, ligt opnieuw boven 1, op 1,05 om precies te zijn. Dat is 8 procent hoger dan zeven dagen geleden. Als de Rt-waarde hoger is dan 1, dan wint de coronapandemie aan kracht.

Nog volgens Sciensano hebben tussen 13 en 19 september dagelijks gemiddeld 1.947 mensen positief getest, dat is een stijging met 17 procent op weekbasis. De positiviteitsratio voor België stijgt licht naar 19,6 procent.

In diezelfde periode bezweken elke dag gemiddeld 3,7 mensen aan de gevolgen van SARS-CoV2, een daling met 42 procent ten opzichte van de week daarvoor. Er zijn in totaal in ons land sinds de start van de coronapandemie ruim 32.600 coronasterfgevallen gerapporteerd.