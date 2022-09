Rode Duivels afhankelijker dan ooit van Kevin De Bruyne

35 minuten demonstratievoetbal van Kevin De Bruyne volstond voor een zakelijke zege tegen Wales. Twee maanden voor het WK kon Eden Hazard de twijfels rond zijn aanvoerderschap niet wegwerken.

Op wie kan België rekenen op het komende WK in Qatar? Zelfs tegen een matige tegenstander (en WK-ganger) Wales maakten de Rode Duivels het zichzelf moeilijk. Met een 2–0-voorsprong aan de rust in een gezellig gevuld Koning Boudewijnstadion was het toch tot in de slotfase spannend. Door de zege van Nederland in Polen (0–2) hebben de Duivels zondag een zege met meer dan drie doelpunten verschil nodig in Amsterdam om de Nations League-groep 4 te winnen.

Prioritair is die opdracht niet, want bondscoach Roberto Martinez maakte duidelijk dat de twee wedstrijden deze week vooral in het teken van de wereldbeker in Qatar staan. Eden Hazard had een belangrijke afspraak. De duurste bankzitter van West-Europa startte van bij het begin maar speelde maar een bijrolletje in het uur dat hem was gegund. Hazard blijft een schim van de speler die hij ooit bij Chelsea was. De twijfels rond zijn aanvoerderschap op het komende WK kon hij niet wegwerken.

De eerste helft had meer van een oefenpartij dan een wedstrijd met inzet. Wales begon met goeie bedoelingen, maar liet de armen zakken nadat Kevin De Bruyne België met een flegmatieke trap op voorsprong had gebracht. Debutant Zeno Debast vond Thomas Meunier, die speelde door tot bij de naar rechts uitgevallen Michy Batshuayi, de voorzet van de spits werd in één tijd door De Bruyne in de korte hoek getrapt. De Welshe doelman Wayne Hennessey keek machteloos toe. Het was de vijfentwintigste goal in het shirt van de Rode Duivels voor De Bruyne. De spelmaker van Manchester City doet daarmee beter dan legendarische doelpuntenmakers als Jan Ceulemans, Emile Mpenza en Wesley Sonck.

Onder leiding van De Bruyne voetbalt België op een ander niveau. Tegen de gedweeë Welshe verdedigers leek hij zonder moeite te doen wat hij wilde. Nog voor het halfuur om was had hij drie kansen gehad om de score te verdubbelen: een keer trapte hij over, een keer op de doelman en een keer op de paal.

Het hoefde niet te verbazen dat De Bruyne ook bij de 2–0 was betrokken, deze keer in de rol van aangever. Thomas Meunier lag opnieuw aan de basis, Michy Batshuayi werkte af – hij bevestigde zijn status als eerste invaller voor de geblesseerde Romelu Lukaku.

Wales kwam voor rust één keer dicht bij een goal. Joe Rodon troefde na een vrijschop Jan Vertonghen af, Axel Witsel redde de meubelen op de doellijn. Op slag van rust had De Bruyne nog een uitgelezen kans de score uit te diepen, maar doelman Wayne Hennessey redde met de voet.

Niemand gaf een cent om de kansen van Wales, maar net zoals in de heenmatch in Cardiff, slikten de Belgen een vermijdbare goal. De 21-jarige Brennan Johnson dweilde de rechterflank af, gooide met Axel Witsel en Yannick Carrasco voor zich de bal voor doel, Bournemouth-spits Kieffer Moore troefde Zeno Debast af met de 2–1.

Debast had tot de tegengoal een goeie indruk gemaakt rechts in de driemansdefensie. Comfortabel aan de bal kon hij vaak inschuiven. Maar in het luchtduel met de ouderwetse midvoor Moore kwam hij spier- en sprongkracht te kort. Hij kreeg huiswerk interlandvoetbal mee.

De Rode Duivels slaagden er niet in de voorsprong opnieuw uit te bouwen en dreigden alleen nog op stilstaande fase via Tielemans en Alderweireld. Even ging de bal op de stip, maar de VAR corrigeerde die beslissing. In het slot kreeg Roberto Martinez nog rood, omdat hij iets te opzichtig tijd wilde winnen.

De 2–1 tegen Wales was een zakelijke zege. En nog eens de bevestiging dat de Rode Duivels, meer dan ooit, afhankelijk zijn van Kevin De Bruyne.