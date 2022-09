Jens Dendoncker wordt de nieuwe presentator van The masked singer: ‘Niels Destadsbader heeft me meteen een paar tips gegeven’

Twee jaar nadat Jens Dendoncker gas terugnam om op zijn mentale gezondheid te focussen, presenteert hij een nieuw spelprogramma op VTM en wordt hij ook het nieuwe gezicht van The masked singer.

Behalve dat het in het voorjaar van 2023 zal worden uitgezonden, weten we nog maar bijzonder weinig over het derde seizoen van The masked singer. Nog geen opname- of uitzenddata, nog geen nieuwe figuren...het programma baadt zoals vanouds in een waas van mysterie. Eén element wil VTM nu al prijsgeven: Jens Dendoncker neemt de fakkel over van presentator Niels Destadsbader, nadat die vorig jaar terugkeerde naar de VRT. Dat onthulde de zender zonet via een filmpje op sociale media.

Wat Dendoncker antwoordde toen hem de vraag gesteld werd? ‘Ik wil er drie miljoen euro voor’, zegt hij. ‘Maar toen begon iedereen heel hard te lachen. Nu doe ik het voor drie maaltijdcheques in de kantine van VTM. Ben ik ook heel tevreden mee. (pauze) Bon, serieus. Ik was vereerd, maar ik heb er toch eventjes over moeten nadenken.’

‘Niels heeft grote schoenen nagelaten om te vullen’, gaat hij verder. ‘Nadat ik toezegde, heb ik hem meteen gebeld. Hij stelde me meteen gerust, en ik kreeg ook meteen wat tips mee, want ik heb nog nooit een glitterende studioshow gepresenteerd. Als je nog vragen of twijfels hebt, dan mag je me altijd bellen, zei hij nog. Sowieso hebben wij best een goeie band. We delen ten slotte onze heimat.’

Relatiebreuk

Laat er dus geen twijfel over bestaan, met The masked singer en het nieuwe spelprogramma Wie zoekt die wint is Dendoncker definitief terug. Twee jaar nadat hij uit de schijnwerpers stapte om - met succes - aan zijn angstgevoelens te werken, richt hij zijn blik weer op de toekomst. Al kreeg hij begin deze maand nog een klap te verwerken. Via sociale media maakten hij en zijn vriendin Lauren Versnick (28) samen bekend dat ze na vier jaar uit elkaar gingen.

‘Natuurlijk weegt dat’, zegt hij. ‘Het is niet het aangenaamste wat er is, een relatie beëindigen. Maar het is in vriendschap en met veel respect voor elkaar gebeurd. Wel ben ik blij dat ik er veel mooie projecten in het verschiet liggen, waar ik me nu op wil focussen. Ik zit oprecht goed in mijn vel en voel me energieker ooit. Het doet me veel deugd om dat te kunnen zeggen.’

Naast al zijn televisiewerk werkt Jens Dendoncker, nog steeds volbloed comedian, ook aan nieuw stand-upmateriaal. ‘Ik ben nu zoetjesaan weer aan het schrijven, en hoop volgend jaar try-outs te kunnen spelen voor een nieuwe voorstelling. Een rode draad of een concept heb ik helemaal nog niet. Om te beginnen wil ik eerst weer wat vertrouwen tanken op het comedypodium.’

Grote cactus

De lachers op zijn hand krijgen, dat is ook wat ie de voorbije twee seizoenen in The masked singer deed. Misschien meer nog dan speuren naar de BV’s onder de fraaie maskers. ‘Ik was misschien wel de minst begenadigde speurder ooit, dus dat wordt voor mijn collega’s geen al te groot gemis. Misschien hebben ze me net daarom weggepromoveerd.’ (lacht)

‘Ik hoop dat soort zelfrelativering wel te behouden in mijn nieuwe rol”, gaat hij verder. “Als comedian is het dankbaar om op zo’n podium te kunnen staan en te zeggen: allez jong, er staat hier een voetballer van Real Madrid naast mij, verkleed als twee meter grote cactus. Een fictief voorbeeld, uiteraard. De mensen van VTM hebben me alvast op het hart gedrukt dat ik mijn eigen ding mag doen. Ik kijk er erg naar uit.’