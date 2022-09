IJsland arresteert vier mannen om verondersteld terroristisch complot

De IJslandse politie heeft vier mannen gearresteerd in een grootschalige operatie die verband houdt met de voorbereidingen van een ‘terroristische aanslag’. De politie zei op negen locaties semi-automatische wapens en duizenden rondes munitie in beslag te hebben genomen. De operatie leidt mogelijk tot meer arrestaties, zei de politie.

Hoewel de mogelijke motieven achter het complot onbekend zijn, neemt de politie aan dat de doelwitten ‘verschillende instellingen van de samenleving’ en ‘staatsburgers’ zijn, onder wie ook leden van het parlement en de politie zelf. De politie zei ook te onderzoeken of er banden zijn tussen de mannen en extremistische organisaties, en of ze in contact stonden met buitenlandse autoriteiten.

De kleine Scandinavische eilandnatie met 375.000 inwoners staat bovenaan de Global Peace Index, wat wil zeggen dat het geldt als het ‘vreedzaamste land ter wereld’. Geweld is er zeldzaam, wat ook blijkt uit een van de laagste misdaadcijfers ter wereld. De autoriteiten maken zich er de afgelopen jaren wel zorgen over een toename van gewelddadige misdaad.