De mobilisatie van Russische ­reservisten is begonnen. Dat leidt tot onrust. Wie kan, probeert aan zijn oproepingsbevel te ontkomen. Welk verschil kunnen zij maken aan het front?

Het was een veelzeggend telefoongesprek dat Dmitri Nizovtsev had met Nicolai Peskov. Nizovtsev runt het Youtube-kanaal Popular Politics en is een medestander van Aleksej Navalny. Nicolai Peskov is de ...