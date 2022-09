Podcast | Rechts, rechtser, Meloni: krijgt Italië een post-fascistische premier?

De Italianen trekken zondag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De rechts-radicale partij Broeders van Italië van Giorgia Meloni lijkt volgens de peilingen het pleit te gaan winnen.





Honderd jaar na de Mars op Rome, die Benito Mussolini aan de macht bracht, zou Italië zo een regeringsleider kunnen krijgen uit een partij met wortels in het fascisme. Hoe alarmerend is dat? En hoe radicaal is Meloni echt? Italiëcorrespondent Ine Roox legt het uit.

