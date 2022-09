Voor welk woord gaat u door het vuur?

De ene breekt een lans voor het gebruik van ‘kleine mens’ in plaats van ‘dwerg’, de andere vindt het crazy dat nog niet iedereen ‘die/hun’ gebruikt voor non-binaire personen. Sommigen zweren bij ‘wit’, anderen bij ‘blank; en nog anderen vinden woorden als ‘derde leeftijd’, ‘gehandicapte’ of ‘illegaal’ maar niets.

Bent u iemand die zijn halve leven zou geven voor of net tegen een woord? Stuur het naar astrid.houthuys@standaard.be, en wie weet kunt u uw pleidooi houden in onze krant en podcasts. Een kleine motivatie is altijd welkom.