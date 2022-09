Bits&Atomen|Hoe bewijs je je leeftijd op internet?

Je mag eigenlijk pas actief zijn op sociale media als je dertien bent. En om te gokken moet je nog wat ouder zijn. Vaak vragen websites aan hun bezoekers om te vertellen dat ze oud genoeg zijn. Maar hoe bewijs je dat? Enkel een vakje aanvinken met ‘ja, ik ben ouder dan 13’, volstaat niet. En je geboortejaar invullen evenmin. Maar hoe moet het dan wel?





Voorts hebben we het over ‘The Merge’ waardoor de cryptomunt Ethereum alvast een flink pak minder belastend voor het milieu geworden is. Verder hebben we het over een reddingsoperatie voor de banaan, want die dreigen we te verliezen, en leren we dat het veelvuldig gebruik van de smartphone de puberteit versnelt.

VOLG BITS & ATOMEN OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

CREDITS

Journalisten Pieter Van Dooren, Dominique Deckmyn | Presentatie Bart Dobbelaere | Audioproductie Joris Van Damme| Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere