Vanaf 1 oktober wordt het verplicht je auto te connecteren met de laadpaal als je op een laadparking staat. Federaal minister voor Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wil zo het ‘laadpaalkleven’ tegengaan.

1 Waarom deze nieuwe regel?

Laadpaalkleven is het onnodig lang bezetten van een laadpaal, blijven ‘hangen’ nadat de batterij volledig opgeladen is dus. Omdat het aantal laadpalen in de publieke ruimte ...