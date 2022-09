Wie vandaag zijn dak wil renoveren, moet veel geduld betrachten. Dakpannen zijn nog amper te vinden, de dakwerkers zelf kampen met jarenlange wachtlijsten.

Een goed geïsoleerd dak is een must in tijden van hoog oplopende energieprijzen. Maar wie vandaag besluit zijn losliggende dakpannen te vervangen, staat voor een dubbele mission impossible.

Om te beginnen ...