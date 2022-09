NewB dreigt binnen twee weken banklicentie kwijt te spelen

De ethische coöperatieve bank NewB heeft de benodigde 40 miljoen euro die nodig is om zijn banklicentie te behouden, niet rond. Het heeft van de Nationale Bank nog twee weken om dat bedrag rond te krijgen.

NewB werd in 2011 – in de nasleep van de financiële crisis – opgericht als duurzaam alternatief voor alles wat misgelopen was in de financiële crisis. Aanvankelijk kende de bank veel steun bij mensen en organisaties die coöperant wilden worden, maar de commerciële uitrol bleef moeilijk. Het duurde jaren vooraleer het een banklicentie kon verwerven. Dit en vorig jaar was de bank verlieslatend, waardoor de Nationale Bank van België in mei eiste dat het kapitaal met 40 miljoen euro nieuw geld moest aangevuld worden. Tot oktober had NewB de tijd om het geld te vinden. De ethische bank ging het geld enkel bij institutionele investeerders zoeken.

Die zoektocht loopt blijkbaar niet vlot. Twee weken voor de deadline is de 40 miljoen euro nog niet rond, meldt ceo Thierry Smets. Hij wil niet aangeven hoeveel geld er nog moet gevonden worden. NewB deed via een persbericht vandaag wel een ‘warme oproep aan de bevolking om de bank te steunen’. ‘Dat doen we om investeerders te overtuigen dat de bank nog steeds veel steun geniet. Potentiële investeerders klagen dat onze conversie ratio te laag is: te weinig coöperanten zijn nog geen klant van de bank.’ De bank telt 117.000 burgercoöperanten en 351 organisaties die de bank steunen. Daarentegen heeft het maar 20.000 klanten, goed voor 180 miljoen euro spaargeld en 50 miljoen euro aan beleggingskapitaal aan de bank hebben toevertrouwd. Ter vergelijking: Triodos België, de andere ethische bank in België, beschikt over meer dan 2 miljard euro aan spaargeld.

Wat als de door de Nationale Bank geëiste 40 miljoen euro tegen oktober niet gevonden wordt? Smets wil niet te ver vooruitlopen. ‘Er zijn meerdere scenario’s mogelijk. In het slechtste verliezen we onze banklicentie. Dat hoeft dan wel niet het einde van NewB te zijn. Er zijn ook scenario’s mogelijk waarbij we zonder licentie kunnen verder opereren.’ NewB verkocht ook voor het een banklicentie had al verzekerings- en beleggingsproducten waarvoor je geen licentie nodig hebt.

