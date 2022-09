Enkele dagen na de uitvaart van Queen Elizabeth II heeft prins William een videoboodschap de wereld ingestuurd. Het gaat om een toespraak voor de Earthshot Prize Innovation Summit, een initiatief dat prijzen uitreikt aan mensen die belangrijke inspanningen leveren voor het milieu. In zijn toespraak verwees William ook even naar zijn overleden grootmoeder.

De historische uitvaart van de Queen werd door miljoenen mensen bekeken. In onderstaande compilatie vatten we de belangrijkste momenten samen in vier minuten.