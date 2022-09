Podcasttips | Esther Perel doet haar wereldbeeld uit de doeken

Radar, de cultuurpodcast van De Standaard, is terug van weggeweest. En ook Serial maakt onverwacht een comeback na een gerechtelijke plottwist. Of zit je toch liever een uur op de bank met Esther Perel?

Benieuwd naar welke podcasts ik dit najaar zal luisteren? Ik heb ze opgesomd in een handig lijstje. Toegegeven: ‘de beste podcasts van het najaar’ is een licht misleidende kop, want om te beginnen heb ik deze reeksen nog niet gehoord en bovendien kondigen podcasts zich minder overzichtelijk aan dan pakweg film of muziek. Wie weet wat er nog in mijn schoot valt? Ik blijf benieuwd. Schrijf me dus gerust op podcasttips@standaard.be en bezorg me jouw luistertips.

Ondertussen vroeg onze eigen podcastredactie zich af of we ons zorgen moeten maken over het zuiden van ons land. Heel veel budgettaire armslag om de energiecrisis te lijf te gaan, heeft Wallonië niet. Wetstraatjournalist Peter De Lobel legt het uit in DS Vandaag.

Zaterdag keert ook onze cultuurpodcast Radar terug uit de zomerstop. Lise Bonduelle is de vertrouwde host. Uiteraard zal het gaan over de langverwachte heropening van het KMSKA. Stay tuned!

Pieter van der Wielen interviewt elke week een toonaangevende gast over diens wereldbeeld. Foto: NRC

1. Relatiegoeroe Esther Perel doorprikt de tijdsgeest

‘s Werelds beroemdste relatietherapeut Esther Perel verlegt de focus naar de werkvloer. Dat is eveneens een netwerk van relaties, stelt ze. In DS Weekblad licht ze bij een korte doortocht in België haar visie toe op leven en werk toe. NRC-journalist Pieter van der Wielen wist haar toen te strikken voor de nieuwe podcast Het uur. In die podcast peilt Pieter van der Wielen een uur lang naar het wereldbeeld van een toonaangevende gast.

Esther Perel is zijn tweede gast, na Royce de Vries, de zoon van de vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries. Het gesprek kent een aarzelende start met het cliché van de mens op een sterfbed die telkens dezelfde wens had (meer tijd doorbrengen met geliefden, etc). Na vijf minuten komt Perel echter al goed op dreef met bespiegelingen over de covidperiode. Ze dendert voort tot het uur afgeklokt is.

Vooral in de tweede helft van het gesprek levert de Belgo-Amerikaanse therapeut een scherpe kijk op het wokedebat zonder de uitgeholde term zelf te hanteren. En ook haar visie op mannelijkheid levert stof tot nadenken op. Volgens Perel zullen mannen in de 21ste eeuw een antwoord formuleren op de veranderingen die de vrouw in de 20ste eeuw heeft doorgemaakt. Dat zal gepaard gaan met geweld, waarschuwt ze.

Of beluister Esther Perels eigen podcasts:

Een onverwachte ontknoping. Foto: Serial

2. ‘Serial’ kent onverwacht zijn ontknoping

Groot nieuws in podcast- en true crimeland: Adnan Syed is vrijgekomen. Syed werd als 17-jarige gearresteerd voor de moord op zijn ex-vriendinnetje Hae Min Lee. Journaliste Sarah Koenig van This American life zette de vele gaten in het onderzoek op een rijtje in het razend spannende Serialen zette zo niet alleen de podcast en het true crimegenre op de kaart, maar ook de zaak-Hae Min Lee en het gebroken Amerikaanse rechtssysteem.

Koenig was er dan ook bij in de rechtszaal, toen Syed te horen kreeg dat hij weer naar huis mocht. Nog geen dag na het nieuws zat er weer een nieuwe aflevering Serial in de feed. ‘Het is moeilijk om te juichen om deze triomf van rechtvaardigheid’, zegt ze in de aflevering, ‘wanneer het meer dan twintig jaar duurt voor het systeem zichzelf corrigeert’.

Cultuurjournalist Cathérine De Cock zette voor de krant de feiten nog eens op een rijtje. Handig, want Serial dateert alweer uit 2014.

De perfecte podcast om het zomergevoel vast te houden. Foto: RoomTone/RP/Witness

3. Een zomer met de laatste bohemiens van Provincetown

Wil je het zomergevoel nog even vasthouden? Dan kunnen we Welcome to Provincetown van harte aanraden. Documentairemaker Mitra Kaboli verbleef in 2021 een zomer lang in Provincetown (of P-town voor de vrienden). Het noordelijkste puntje van Cape Cod telt amper 3.000 inwoners, maar in de zomer troepen 60.000 vakantiegangers er samen. Volgens de legende is het een vrijhaven voor creatievelingen en queers. Kaboli kon dus niet wachten om haar pas aanvaarde biseksualiteit bot te vieren en tussendoor wat te podcasten. De realiteit bleek iets weerbarstiger.

P-town is niet meer het bohemien vakantieoord van weleer, maar werd de voorbije jaren quasi volledig opgekocht door rijke tweeverdieners. Dat die vaak gay zijn, is een doekje voor het bloeden en voor Kaboli zelfs een doorn in het oog. Niet alleen de worstelende artiesten, maar ook de vrouwen lijken weggeconcurreerd.

Gelukkig vindt ze in zeven erg verschillende personages nog altijd restanten van wat de plek zo geliefd maakte bij schrijvers als Cookie Mueller en Michael Cunningham. Wanneer je alle tien afleveringen achter de kiezen hebt, denk je met weemoed terug aan het ongrijpbare trans meisje Stacy Star en Sonny, de knappe twintiger die zichzelf een ‘dumb slut summer’ cadeau wilde doen, maar vooral zichzelf tegenkwam.

Tip: de zevende aflevering met de pas gescheiden Brian is mijn favoriet.

Dat was de selectie voor deze week. Veel luisterplezier!

