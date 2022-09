Federale begroting uit de bocht: op een paar maanden is tekort met drie miljard toegenomen

Het Monitoringcomité ziet het begrotingstekort van de federale overheid volgend jaar oplopen tot 23 miljard euro. Dat is drie miljard euro meer dan in juli werd verwacht.

Het Monitoringcomité – een groep topambtenaren – drukt de regering-De Croo nog eens met de neus op de feiten. De marge om extra geld uit te geven is helemaal weg. Bij ongewijzigd beleid kijkt de federale overheid tegen een begrotingstekort aan van 23,14 miljard euro of 4 procent van het bruto binnenlands product. Zo blijkt uit het voorlopige rapport van het Monitoringcomité waarover de topambtenaren zich vanmiddag nog eens buigen om de laatste punten en komma’s juist te zetten. Het cijfer kan dus nog een klein beetje wijzigen.

In dat cijfer is al rekening gehouden met de nieuwe energiemaatregelen die de regering-De Croo vorige week heeft aangekondigd. Daaraan hangt een prijskaartje van ongeveer een miljard euro. Het Monitoringcomité raamde in juli in een eerste rapport het tekort bij de federale overheid nog op 20 miljard euro. Voor dit jaar raamt het Monitoringcomité het tekort op 19,6 miljard euro.

Die 23 miljard euro is enkel het tekort van de federale overheid. Daarbij moet nog het tekort van de regio’s en de lokale overheden geteld worden om tot het totale Belgische tekort te komen. Daarover geeft het Monitoringcomité geen nieuw cijfer. Ruwe cijfers van het Planbureau van twee weken geleden toonden al aan de het globale Belgische tekort zo’n 31,5 miljard euro bedraagt.

De Croo & co weten dus wat te doen de komende weken. Het rapport van het Monitoringcomité vormt traditioneel het startpunt van de federale begrotingsbesprekingen voor volgend jaar. In de regering is afgesproken om jaarlijks een inspanning van 0,2 procent van het BBP te doen – een klein miljard euro. Daarbovenop kan nog een extra inspanning komen van afhankelijk van de economisch groei. Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft alvast de ambitie om nu al de begroting voor 2023 en 2024 in elkaar te boksen. Ervaring leert dat het erg moeilijk is om vlak voor een verkiezingsjaar een ernstige begroting te maken.