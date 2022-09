Geen hogere ticketprijzen op Film Fest Gent dat opent met ‘Close’

Het moet wel dat Lukas Dhont de chouchou is van Film Fest Gent. Vier jaar na Girl opent hij nu ook met Close het festival. Dhont gaat er eveneens in gesprek met Céline Sciamma, de gevierde Franse regisseuse.

In minder dan drie weken, op 11 oktober, start die 49ste editie van het filmfestival. Na twee edities die geplaagd werden door pandemierestricties wil het nu teruggaan naar de essentie: filmpassie. Met Close van Lukas Dhont heeft het alvast een opener beet die niemands liefde voor cinema zal temperen. Al sinds de cineast in Cannes met de Grand Prix aan de haal ging, is het reikhalzen geblazen.

DS VIDEO - Trailer: ‘Close’. Video: De Standaard

Bijzondere focus legt het festival dit jaar op Zuid-Koreaanse cinema. Zo vertoont het twee nieuwe films van festivallieveling Hong Sang-soo, naast hernemingen van recente klassiekers. Maar eveneens zal het regiedebuut van Squid game-acteur Lee Jung-jae er te zien zijn. Hunt belooft een over-the-topspektakel vol intriges.

Twaalf films in competitie

Het festival programmeert dit jaar niet minder dan 116 langspeelfilms, drie series en 40 kortfilms uit meer dan 150 landen. Die selecteerden directeur Wim De Witte en zijn team. Een aantal maakte al furore op de festivals in Venetië en Cannes, zoals The banshees of Inisherin van Martin McDonagh (Three billboards outside Ebbing, Missouri) en Saint Omer van Alice Diop. Maar ook de nieuwe kortfilm van Raoul Servais staat geprogrammeerd, Der lange Kerl. Net als de fictiereeks 1985 over de Bende van Nijvel.

De officiële competitie van twaalf films is genderevenwichtig met een gelijk aantal van mannelijke en vrouwelijke makers. Van zijn coup de coeur maakt De Witte geen geheim. Dat is het gevoelige Un beau matin met Léa Seydoux als een jonge weduwe. Het is weliswaar de jury die wikt en beschikt, waar onder meer de Britse Clio Barnard deel van is, maar ook onze landgenoot en monteur Nico Leunen.



Geen hogere ticketprijzen

Naast de director talk van Dhont met Céline Sciamma, bekend van Portrait de la jeune fille en feu, zullen ook de Roemeense cineast Cristian Mungiu (Bacalaureat) en de Catalaan Albert Serra aanschuiven, die er beiden nieuwe films voorstellen. Het festival heeft voorts een selectie titels over mentale gezondheid. Het gaat overigens ook prat op het behouden van de ticketprijzen, ondanks de hogere energiekosten. Toegankelijkheid voor een breed publiek staat voorop, aldus de organisatie.

Afsluiten doet Film Fest Gent gewoontegetrouw met de World Soundtrack Awards. Die worden op 22 oktober uitgereikt.

Het volledige programma vind je op www.filmfestival.be.