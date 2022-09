Trouwe abonnee die ‘relatie’ had met aap niet meer welkom in Antwerpse Zoo

De Antwerpse Zoo heeft een van zijn abonnees de toegang tot het park ontzegd omdat de vrouw na herhaaldelijke waarschuwingen blijft weigeren om afstand te nemen van chimpansee Chita. Dat weegt op de samenstelling van de groep mensapen. ‘Het is een beslissing die we niet graag nemen, maar als iemand de regels voortdurend met voeten treedt, moeten we strenger optreden.’