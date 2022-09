Europese beurzen verslikken zich in sombere Fed

De Europese beurzen openden vandaag negatief, nadat de Amerikaanse Federal Reserve de rente met 75 basispunten had verhoogd, de grootste renteverhoging sinds de jaren 80.

De Europese beurzen kleuren collectief rood na de rentebeslissing van de Federal Reserve gisterenavond. Ze openden stevig in de min, maar tegen de middag is het verlies ingeperkt tot 0,5 tot 1 procent. Wall Street sloot gisteren 1,7 procent lager. Eerder reageerden de Amerikaanse beurzen positief op het rentebesluit, maar de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell deed de sfeer omslaan. De Fed verhoogde de rente gisteren met 75 basispunten tot de vork 3-3,25 procent. Die verhoging was verwacht, maar het was vooral het begeleidende commentaar van de Fed-voorzitter die beleggers somber stemde. Hij benadrukte opnieuw dat de Fed het koste wat het kost de inflatie wil bestrijden ‘want te hoge inflatie is in het nadeel van iedereen’. Powell liet uitschijnen dat een recessie de prijs is die hij bereid is te betalen om inflatie te bestrijden. Hij zei ook dat de arbeidsmarkt nog heel krap is, wat erop duidt dat hij geen al te snelle daling van de inflatie ziet.

Wat beleggers ook zorgen baart is de zogenaamde dot-plot grafiek die de Fed nu bij iedere renteverhoging publiceert. Daarin geeft ieder lid van het rentecomité aan waar hij denkt dat de rente de komende jaren staat. Uit die grafiek bleek dat er een vrij grote consensus is dat de rente volgend jaar tot 4,6 procent zal stijgen, meer dan eerder was verwacht. Beleggers en analisten gaan er daarom steeds meer van uit dat er een economische recessie komt, de vraag is alleen hoe diep die zal zijn.

De Bel20 kleurde aanvankelijk volledig rood, maar tegen de middag stonden de financiële aandelen KBC en Ageas licht positief. Ook AB Inbev wint. De grootste verliezers situeren zich eerder in de vastgoedhoek, omdat vastgoedaandelen het meest last hebben van stijgende rentes. De ontwikkelaar van magazijnen VGP is de hekkensluiter met een verlies van 4,55 procent.