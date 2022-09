Filmmaker Pim Niesten werkte meer dan drie jaar aan Onze natuur, een film die het wilde België in zijn volle glorie in beeld brengt. Van het Zwin aan zee, naar de heiden van Limburg, tot diep in de Ardennen… De zevendelige documentaire is volgend jaar op televisie te zien, maar de film die daaruit is gevloeid, speelt nu al in de cinemazalen. Wij vroegen Niesten naar zijn favoriete fragmenten en meest memorabele opnamemomenten.

1. Wegzakken in de Hoge Venen voor de kraanvogeltrek

Elk jaar in de herfst trekken kraanvogels massaal en luid trompetterend naar het zuiden. Tijdens hun migratie strijken ze soms neer in het oosten van België, waar ze één nacht uitrusten en daarna snel doortrekken. Als de westenwind echter te sterk waait, stuwt hij de kraanvogels over Duitsland en passeren ze ons land niet eens. Een uitzonderlijke scène dus, waar Niesten veel voor over had.

Twee weken lang stelde Niesten zijn camera elke dag nog voor het ochtendgloren op in de Hoge Venen. Op sommige dagen zonk hij met zijn kilo’s aan camera- en camouflagemateriaal tot zijn middel weg in de drassige bodem en sloop hij muisstil anderhalf uur in het donker tot op de perfecte locatie.

2. Ongeziene beelden van de zeldzame lentevuurspin

De scène waar Niesten het meest trots op is, is die met de lentevuurspin. Een uiterst zeldzame en ooit uitgestorven gewaande soort, die in 2009 op een industrieterrein in Lommel herontdekt werd en tot tweemaal toe door mensenhanden verhuisd moest worden. Pronkstuk: zijn vuurrode achterlijf.

In de film zien we twee mannetjes vechten. De winnaar kruipt daarop de grond in om een vrouwtje te bevruchten. ‘Om dat gefilmd te krijgen, hebben we de bodem waarin het vrouwtje zat, opgegraven en in een buis – een soort buitenluchtstudio – gestoken. Na de opnames hebben we alles weer netjes teruggestopt. De spinnenspecialisten die ons bij de opnames hielpen, waren verbluft. Nog nooit gezien, zeiden ze.’

3. Boksende hazen en wielertoeristen

Wat Onze natuur bijzonder maakt, is de menselijke nabijheid die door de film verweven zit. Kijk maar naar het fragment van de boksende hazen, dat zich afspeelt tegen een landschap met windturbines, een kerkje en voorbijrazende wielertoeristen. Die zijn bewust niet weggefilterd, want het is net typisch Belgisch dat je stukken wilde natuur te midden van menselijke activiteiten vindt.

‘Ik wil de Belgen met andere ogen naar al het moois van bij ons laten kijken. Als onze film een beetje kan bijdragen tot een groter natuurbewustzijn bij het brede publiek, zal ik heel blij zijn.’