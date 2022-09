Voetballen in een gouden kom

Het Lusail Stadion was het laatste dat klaar was, maar het zal het eerste zijn waarin een wedstrijd wordt gespeeld tijdens het WK Voetbal in Qatar. Architectenbureau Foster + Partners gaf voor het eerst beelden vrij.

Het Lusail Stadion heeft al een try-out doorstaan. Begin september speelden het Saoedische Al Hilal en het Egyptische Zamalek al een wedstrijd in het stadion. Van de acht stadions voor het WK, was het als laatste klaar. Maar als het straks menens is, wordt het de vedette van het kampioenschap: zowel de openingswedstrijd als de finale worden er gespeeld. In de loop van het toernooi zullen er tien wedstrijden plaatsvinden.

Lusail ligt zowat twintig kilometer ten noorden van de Qatarese hoofdstad Doha. Het is een nieuw aangelegde stad, die op termijn 250.000 inwoners moet tellen. Een mooi stadion hebben ze dan toch al. Het heeft een capaciteit van 80.000 kijkers en na het WK kunnen er tal van andere evenementen doorgaan.

Foto: Foster + Partners

Foto: Foster + Partners

Het is niet al goud dat blinkt, maar bij het Lusail Stadion lijkt het er toch sterk op. Het ontwerpteam van Foster + Partners heeft een eenvoudige en pure vorm bedacht die niettemin veel uitstraling heeft in de omgeving. Het team heeft geput uit de oude ambachtelijke traditie en zich geïnspireerd op een islamitische schaal. Het volume ziet er uit als een gepolijste kom met goudkleurige wanden.

Supporters die langs het monumentale toegangspad het stadion naderen, krijgen bij elke stap een beter zicht op de wanden. Van ver lijkt het een gesloten cocon, maar van dichterbij wordt de structuur duidelijk van kruisende diagonale stalen balken, met daartussen duizenden driehoekige elementjes. Pas dan blijkt dat de façade geperforeerd is – langs de openingen valt gefilterd licht binnen.

Foto: AFP

Het stadion staat op een sokkel. De ingangen zitten onder de overhangende welving, zodat de toeschouwers meteen opgeslorpt zijn in het gebeuren. Daar zijn ze overgeleverd aan het spel van de architecten, die de wandelgangen bewust laag hebben gehouden. Daardoor is het effect des te groter als de voetballiefhebbers de binnenkant van het stadion betreden. Foster + Partners heeft de zitjes zo dicht mogelijk om het speelveld geplaatst, naar Engels model. Het team heeft trouwens ervaring: het tekende ook voor de realisatie van het Wembley Stadion en Camp Nou.

In het stadion is de toeschouwer helemaal opgenomen in een cocon. De bovenkant is grotendeels afgesloten met een zeilconstructie die dankzij een kabelnet 307 meter overspant. Deze zonnewering moet de schaduw brengen waar de voetballers allicht erg zullen naar snakken. Aan de binnenkant van het stadion hebben Foster + Partners gewerkt met een ingehouden palet van zandkleuren, tot in de bekleding van de zitjes toe.

Foster + Partners is het team van de Britse architect sir Norman Foster (87). Behalve voetbalstadions, realiseerde het bureau de koepel op het Rijksdaggebouw in Berlijn. In Frankrijk ontwierp het het viaduct van Millau en in Londen de Millennium Bridge.

Foto: REUTERS

Foto: AFP

In de aanloop naar het WK in Qatar is al zware kritiek geuit over de werkomstandigheden waarin de nodige infrastructuur in de Golfstaat is gebouwd door buitenlandse arbeiders met een kwetsbaar statuut. Een Belgische vakbondsman, Patrick Vandenberghe, de voorzitter van het ACV Bouw, Industrie en Energie, die in 2013 ter plaatse was, zei daarover in De Standaard. ‘Die mensen uit Bangladesh, India, Nepal… werkten bij 45 graden of meer in schrijnende omstandigheden. Ik zou het bijna krijgs­gevangenen durven te noemen. Dat iemand als Fifa-voorzitter ­Gianni Infantino zelfs tot op vandaag zegt dat er slechts drie doden zijn gevallen, choqueert me en begrijp ik niet. Je moet erkennen wat daar gebeurd is.’

Voor de voetballiefhebbers geven we nog mee dat de wedstrijd tussen Al Hilal en Zamalek eindigde op 1-1. Vervolgens won Al Hilal met de strafschoppen.