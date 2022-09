Frans parlementslid dat vrouw sloeg hoeft niet op te stappen

Voor de radicaal-linkse partij La France Insoumise is het niet nodig dat Adrien Quatennens opstapt als parlementslid. Nadat uitlekte dat hij zijn vrouw heeft geslagen, stapte hij wel op als partij-coördinator. Dat is voldoende voor de partij van oud-presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon.

De vrouw van Quatennens deed aangifte van partnergeweld. Nadat dit uitlekte, besliste hij zijn meest prominente functie in de partijtop neer te leggen. Partijleider Mélenchon zette hem uit de wind door vooral kritiek te leveren op het uitlekken van de zaak. In een persoonlijke mededeling gaf Quatennens daarna toe dat er tijdens een ruzie een klap gevallen is, waarop ook Mélenchon zijn woorden wat moest aanpassen.

Maar omdat er een gerechtelijk onderzoek loopt, vonden sommige partijgenoten dat Quatennens al zijn functies zou moeten neerleggen, ook die als parlementslid. Ze zeiden dat enkel anoniem in Franse media.

Naar buiten toe blijven de rangen gesloten. De medeparlementsleden besloten dat hij niet hoeft te vertrekken uit de Assemblée. Voor fractiegenoot Manuel Bompard is het ‘voldoende’ dat hij is opgestapt als partijcoördinator, zegt hij aan Libération.