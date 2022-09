Opmerkelijke beelden van dinsdagnacht uit Kalmthout: enkele inwoners konden rond 4 uur ’s ochtends een edelhert in het centrum van de gemeente filmen. Het dier wandelde rustig over straat, voor het uiteindelijk weer verdween in de bossen in de omgeving van de Kalmthoutse Heide.

Volgens Lucas Bergmans, boswachter bij het Agentschap voor Natuur en Bos, gaat het om een edelhert ‘dat zo goed als zeker ergens is ontsnapt.’ In Vlaanderen komt het edelhert namelijk enkel voor in de Voerstreek, of heel sporadisch aan de grens met Nederlands-Limburg.

Dat het dier net in deze periode is ontsnapt, is niet zo verrassend: ‘Het is namelijk bronsttijd of paartijd, waarin het edelhert op zoek gaat naar soortgenoten’, verduidelijkt Bergmans.