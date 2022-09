Al 1.300 Russen opgepakt bij manifestaties tegen mobilisatie

In zeker 38 Russische steden zijn mensen gearresteerd na geïmproviseerde betogingen tegen de gedeeltelijke mobilisatie. In Sint-Petersburg en Moskou zijn telkens zo’n 500 mensen opgepakt.

In totaal zouden 1.311 mensen door de ordediensten zijn opgepakt. De betogingen van woensdag zijn de grootste sinds Moskou eind februari aankondigde dat het ten aanval trok tegen buurland Oekraïne. Dat meldt het onafhankelijke burgerrechtenportaal OVD-Info woensdagavond.

Journalisten van AFP in Moskou zagen hoe zeker vijftig mensen werden gearresteerd in één van de belangrijkste straten van de hoofdstad. In Sint-Petersburg, de tweede grootste stad van Rusland, werd in het centrum een bus vol arrestanten afgevoerd door de politie. De manifestanten scandeerden ‘neen tegen de oorlog’ en ‘geen mobilisatie’. In beide steden zijn volgens OVD telkens iets meer dan 500 mensen opgepakt.

Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde aan Interfax dat er hard is opgetreden tegen ‘pogingen om niet-toegelaten betogingen te organiseren’. De overheid spreekt echter van ‘kleinschalige protestacties’. ‘Iedereen is tegengehouden en de personen die de wet overtraden zijn opgepakt en meegenomen naar politiekantoren.’

In Rusland staan op het organiseren van of deelnemen aan protestacties celstraffen van maximum 15 jaar.