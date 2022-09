Belgian Cats kunnen op WK niet stunten tegen topfavoriet VS

De Belgian Cats hebben hun eerste wedstrijd op het WK basketbal voor vrouwen in Sydney, Australië, verloren. Tegen topfavoriet Verenigde Staten werd het 87-72, halfweg stond het 48-39.

Zeker in de eerste periode kwamen de Cats mooi voor de dag tegen de regerende wereldkampioen en olympisch kampioen, maar de Belgische speelsters moesten hun tegenstanders in de tweede helft laten glippen.

Julie Allemand is geëindigd met 10 punten (4 assists), Emma Meesseman met 4 punten, 4 assists en 4 rebounds. Aan Amerikaanse zijde was Breanna Stewart, de beste speelster ter wereld, goed voor 22 punten.

De Belgische vrouwen werden vier jaar geleden op hun eerste WK verrassend vierde. Latere winnaar VS schakelde België uit in de halve finales. Destijds waren Emma Meesseman en co een absolute outsider. Voor deze Wereldbeker zijn de verwachtingen hoger.

Vrijdag (om 5u Belgische tijd) volgt de tweede groepsmatch, tegen Zuid-Korea. Nadien spelen de Cats in de poulefase nog zondag (om 12u30) tegen Puerto Rico, dinsdag (om 3u30) tegen Bosnië en woensdag (om 5u30) tegen China.

De Cats zitten in een poule met naast het ongenaakbare Amerika ook nog Zuid-Korea, Puerto Rico, Bosnië en China. De top 4 in de groep stoot door naar de kwartfinales. Het doel is minstens de tweede ronde bereiken.

In de andere wedstrijd van Groep A slaagde Puerto Rico er donderdag in Bosnië-Herzegovina te verrassen. Dat laatste land was bij het jongste Europees kampioenschap nog de grote verrassing.