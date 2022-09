Amerikaanse justitie mag verder met onderzoek naar Trump-documenten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie mag zijn onderzoek verderzetten van de geheime documenten die werden aangetroffen bij een huiszoeking in Mar-a-Lago, het landgoed van oud-president Donald Trump in Florida.

Een federale rechter heeft dat beslist, berichten Amerikaanse media.

Een andere rechter, die nog door Trump was aangesteld, had het onderzoek geblokkeerd tot een onafhankelijke controleur de kans had gekregen om de ruim 11.000 overheidsdocumenten die uit Mar-a-Lago zijn meegenomen te beoordelen. Sommige van die documenten hebben het hoogste niveau van geheimhouding. De oud-president zei later dat hij de documenten in kwestie had vrijgegeven en daarom mocht meenemen.

In afwachting van de beslissing van die vorige week aangestelde onafhankelijke controleur, rechter Raymond Dearie, kan het ministerie van Justitie zijn onderzoek dus nu wel verderzetten.

Volgens de wet had tijdens de huiszoeking gevonden materiaal aan het Nationaal Archief moeten worden gegeven. Zittende presidenten hebben weliswaar verregaande bevoegdheden om informatie vrij te geven en geheimhouding te doorbreken. Er is echter meestal een formeel en uit meerdere stappen bestaand proces voor het vrijgeven van documenten.

Daarnaast moet een president de geheimhouding doorbreken tijdens zijn ambtstermijn. Het is onduidelijk of de documenten het declassificatieproces hebben doorlopen.

Eerder deze week had Dearie er bij de advocaten van Trump op aangedrongen om duidelijk te communiceren over de geheimhoudingsstatus van de in beslag genomen documenten, en daarover bewijzen voor te leggen.

Het strafrechtelijk onderzoek naar Trump gaat onder meer over de vraag of er vertrouwelijke papieren zijn achtergehouden en of er geprobeerd is een federaal onderzoek te dwarsbomen.