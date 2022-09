Droog en zonnig met paar stapelwolken

Met maxima van 18 à 20 graden in Laag- en Midden-België krijgen we een aangename donderdag. Na het oplossen van het plaatselijke ochtendgrijs wordt het zonnig met een paar stapelwolken.

Het blijft ook droog. Dat meldt het KMI.

Het blijft donderdagavond en -nacht verder droog, met meer en hogere sluierbewolking. De minima liggen in de meeste gebieden tussen 4 en 10 graden.

Een storing trekt vrijdag vanaf het westen geleidelijk het land in. Het wordt bewolkt met voornamelijk hoge en middelhoge bewolking. In het oosten zijn er ‘s ochtends nog opklaringen. In het westen kan het in de namiddag gaan regenen. De maxima liggen tussen 19 à 20 graden in Vlaanderen.

Zaterdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met regen of buien, vooral in het noordwesten. De maxima lopen uiteen van 14 tot 19 graden.

Zondag is er eerst nog veel bewolking met enkele buien. Later wordt het droog met meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 12 en 17 graden.