Grootste renteverhoging in de VS sinds begin jaren 80

De Federal Reserve heeft de rente zoals verwacht met 75 basispunten verhoogd. Het is de grootste renteverhoging sinds begin jaren 80.

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, wil alles op alles zetten om de inflatie te bestrijden. Ze verhoogde – zoals verwacht – de rente van de belangrijkste tarieven met 75 basispunten tot een vork van 3 - 3,25 procent. Sommige analisten hadden zelfs op nog meer gerekend: een verhoging met 100 basispunten of één procentpunt.

De Fed gaf in het persbericht mee dat verdere renteverhogingen nodig zullen zijn in de komende maanden. ‘Het Comité is vastbesloten de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2%.’ De Federal Reserve gaf ook haar economische prognoses mee. Ze verwacht dat de groei dit jaar stilvalt tot een groei van 0,2 procent. In 2023 trekt de groei licht aan tot 1,2 procent. De inflatie zou dit jaar tot 5,8 procent zakken en volgend jaar tot 2,8 procent. De werkloosheidsgraad stijgt tot 4,4 procent.

Stijgende kerninflatie

De oorzaak van de forse verhoging moet niet ver gezocht worden: de aanhoudend hoge inflatie. In augustus bedroeg de inflatie in de VS nog altijd 8,3 procent. Wat de Fed vooral zorgen baart, is de stijgende kerninflatie. Dat is de inflatie die niet veroorzaakt wordt door stijgende energie- of voedingsprijzen. In augustus bedroeg die 6,3 procent. In tegenstelling tot Europa wordt de inflatie-opstoot veel meer veroorzaakt door een oververhitte economie gecombineerd met een heel krappe arbeidsmarkt. De VS hebben dankzij de aanwezigheid van overvloedige hoeveelheden schaliegas weinig last van de oorlog in Oekraïne en stijgende gasprijzen. Daarentegen is er een heel krappe arbeidsmarkt. De werkloosheidsgraad bedraagt 3,7 procent, waardoor werknemers makkelijk hogere lonen vragen en krijgen, wat de inflatie aanzwengelt. De Fed hoopt dat een afkoelende economie de looneisen van de werknemers wat gaat temperen.

Het was al een poos duidelijk dat binnen het rentecomité van de VS de haviken het zouden halen van de duiven (degenen die de rente graag laag houden). Zowat alle belangrijke gouverneurs willen vermijden dat de VS in een loon-prijsspiraal terechtkomen. Fed-voorzitter Jerome Powell had vorige maand op de informele top van de centrale banken in Jackson Hole duidelijk laten blijken dat het hem menens is om het inflatieprobleem hard aan te pakken. Hij wil daarbij gerust de prijs van een lichte economische recessie betalen. Powell wil in de voetsporen treden van Paul Volcker, de Fed-voorzitter die begin jaren 80 met drastische middelen de hardnekkige inflatie van eind jaren 70 en begin jaren 80 bestreed.

Economen gaan er daarom vanuit dat de Federal Reserve het hier ook niet bij gaat laten. Ze verwachten dat de Fed de rente de komende maanden tot ongeveer 4,5 procent zal optrekken en dat ze die rente een tijd op dat niveau zal laten staan.