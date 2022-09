Deminor lanceert ultiem Arco-offensief

Het advieskantoor Deminor grijpt de laatste 100 dagen voor de verjaring van het Arco-dossier aan om een ultiem offensief te lanceren. Het hoopt ettelijke duizenden coöperanten achter zich te scharen.

‘Het is de laatste kans om nog gerechtigheid in deze zaak te bereiken. De uitspraak van de ondernemingsrechtbank vorig jaar kan onmogelijk het einde zijn. De rechtbank heeft zich niet eens uitgesproken over de (mogelijke) misleiding van Arco-coöperanten’, zegt Erik Bomans, partner bij Deminor en ceo van Deminor Recovery Services.

Deminor heeft al laten weten dat het eind december een procedure start bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel tegen Arco, Belfius en de Belgische staat. ‘Daarna is het onherroepelijk te laat en verjaart het dossier, waarbij 800.000 kleine spaarders in de kou worden gelaten’, waarschuwt Bomans.

Bomans hekelt dat de Belgische staat, Belfius en Arco elke mogelijkheid om tot een minnelijke oplossing te komen uit de weg gaan. Deminor blijft pleiten voor zo’n schikking, maar opent ondertussen een extra juridisch front. Deminor ging al in beroep tegen het vonnis van de ondernemingsrechtbank, maar voegt daar nu een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg aan toe. Waar in de eerste procedure nog de annulatie van de aankoop van de Arco-effecten werd gevraagd, gaat de procedure in eerste aanleg om schadeloosstelling wegens misleiding.

Er is overigens al een procedure van een andere belangenorganisatie, ArcoClaim, voor de rechtbank van eerste aanleg, maar het zijn niet dezelfde partijen die gedagvaard werden. ArcoClaim viseert ook Beweging.net terwijl dat bij Deminor niet zo is. Wie er wel ook op het beklaagdenbankje zit, is de bank Belfius en de Belgische staat. Belfius heeft dan weer gevraagd dat ook Arco moet verschijnen.

Deminor wil zoveel mogelijk coöperanten mobiliseren. ‘Al 3.500 coöperanten hebben hun deelname bevestigd’, zegt Bomans. ‘Elke week komen er 1.000 bij.’ De werving gaat door tot 15 december. In de procedure voor de ondernemingsrechtbank zitten 2.169 eisers. Dat zijn niet dezelfde coöperanten omdat je niet voor dezelfde feiten naar twee verschillende rechtbanken kan trekken.

Deminor vraagt de rechtbank de staat te verplichten zijn verbintenis na te komen.

Potje van 200 miljoen

Deminor trok al in 2014 naar de ondernemingsrechtbank om gedupeerde coöperanten van Arco schadeloos te laten stellen. Het verloor die procedure, het beroep loopt nog. De nieuwe zaak voor de rechtbank in eerste aanleg moet extra druk zetten.

Toch heeft Deminor ook al een terugvalpositie. Bij Arco is er een spaarpotje waarin 200 miljoen zit. Dat is het gevolg van de liquidatie van de Arco-vennootschappen. Die werden na de val van de grootbank Dexia in 2011 in vereffening gesteld. De uitverkoop leverde al 350 miljoen op, die grotendeels bij de bank Belfius terecht kwam. Maar er is dus nog altijd 200 miljoen euro over, meent Deminor.

Dat geld is beschikbaar, maar kan nog niet uitgekeerd worden omdat de vereffening van Arco niet kan afgesloten worden wegens de rechtszaken.

Deminor heeft zelf twee juridische fronten geopend. Als het aan Bomans ligt, wordt achter al dat gebakkelei een punt gezet en komt er een minnelijke schikking. Dat zou de weg effenen om de 200 miljoen uit te keren. Als het aan Deminor ligt, aan de coöperanten die naar de rechtbank trokken om hun rechten te verdedigen.

Komt er geen schikking, dan blijft de 200 miljoen geblokkeerd totdat de juridische procedures beslecht zijn. Dat kan nog vele jaren duren. Het Arcopotje komt bovendien normaal toe aan de schuldeisers. En dat zijn de Belgische staat (90 miljoen), Beweging.net (45 miljoen) en Belfius (65 miljoen), zegt Deminor.

Erik Bomans, partner bij Deminor: ‘Het is de laatste kans om nog gerechtigheid in deze zaak te bereiken.’ Foto: Inge Kinnet

Bomans vindt het ondenkbaar dat de staat 90 miljoen zou krijgen. ‘Toen Dexia in de problemen kwam, heeft de overheid geëist dat Arco nog meer geld in Dexia stopte terwijl ze dat geld niet had. Arco werd de arm omgewrongen, maar werd in ruil beloofd dat de coöperanten de spaarwaarborg zouden genieten. Die garantieregeling bleek later illegaal.

En Belfius?

‘De coöperanten werd een rad voor de ogen gedraaid. Men hield ze eerst voor dat hun geld veilig was en toen de regeling werd vernietigd, werd hen beloofd dat er een plan B zou komen en ze gecompenseerd zouden worden. Geen enkele belofte werd gehouden. De staat heeft burgers misleid. Het is ondenkbaar dat ze beloond zou worden met een winst van 90 miljoen.’

Beweging.net, vroeger bekend als ACW, is de enige partij tot nu toe gezegd heeft dat ze haar Arco-middelen aan de coöperanten laat. De bank Belfius, wiens voorloper destijds de coöperatieve aandelen verkocht alsof het op gelijke voet stond met een veilig spaarboekje, heeft zo’n belofte nog niet gedaan. Volgens Bomans kan Belfius nog altijd in het kader van een commerciële geste dat geld aan de coöperanten schenken. De tijd dringt echter, omdat het dossier Arco binnen 100 dagen verjaart. Na die verjaring is een ‘commerciële geste’ moeilijk verdedigbaar voor de raad van bestuur en toezichthouder.