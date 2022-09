Amerikaanse president Biden: ‘Alleen Rusland zoekt het conflict op en legt alle VN-afspraken naast zich neer’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Rusland met de vinger gewezen tijdens een speech voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. ‘Rusland legt alle VN-afspraken naast zich neer.’

‘In het laatste jaar heeft de wereld veel problemen gekend: covid, natuurrampen, inflatie en een brutale, nodeloze oorlog. Een oorlog van één man. Een lid van de VN-Veiligheidsraad.’ Joe Biden begon zijn speech voor de Verenigde Naties meteen met een verwijzing naar Rusland en Poetin. ‘Rusland legt alle VN-afspraken naast zich neer. Het heeft een buurland met zijn leger binnengevallen.’

Biden veroordeelde de ‘nepreferenda’ en was scherp voor Poetins dreigement om kernwapens in te zetten. ‘Roekeloos’, zei Biden. ‘Niemand heeft Rusland bedreigd. Alleen Rusland zoekt het conflict op. Wij wilden een oorlog voorkomen.’ Hij benoemde en veroordeelde ook een reeks oorlogsmisdaden van Rusland in Oekraïne.

‘Deze oorlog wil het bestaansrecht van Oekraïne uitwissen. Zo simpel is het. Dat zou je bloed moeten doen koken.’ Daarom riep hij alle VN-landen op om de inval te veroordelen en volop Oekraïne te steunen. Hij dankte zijn bondgenoten die al ‘vele miljarden’ investeerden in de verdediging van het land.

• Moskou ronselt gevangenen: ‘Wij, dieven en moordenaars, vechten nu Ruslands oorlog uit’

‘Net zoals jullie willen de VS een einde aan de oorlog. Maar één land hindert dat einde: Rusland. Daarom moet iedereen hier duidelijk zijn. Oekraïne heeft dezelfde rechten als elk ander soeverein land.’

Biden haalde ook nog het verschil aan tussen democratieën en autocratieën. ‘Met de G7 bewijzen we dat democratieën werken. Het VN-verdrag werd onderhandeld, niet alleen door democratieën. Maar we hebben met grote verschillen een afspraak gemaakt: werken aan vrede. We zijn intussen met 193 landen die die principes onderschrijven.’ Hij reikte alle landen de hand die willen samenwerken aan een wereld waarbij landen niet zomaar andere landen aanvallen om grondgebied uit te breiden.

‘Alleen Rusland kan oorzaak aanpakken’

Daarna ging Biden verder over andere uitdagingen waarvoor hij wil samenwerken met andere landen, zoals ambitieuze klimaatplannen, non-proliferatie van kernwapens en de aanpak van honger. Hij is de VN dankbaar voor hun werk, bijvoorbeeld over de graandeal.

‘Maar alleen Rusland kan de oorzaak aanpakken door de oorlog te stoppen’, klonk het bij het staatshoofd. Hij vroeg landen niet om te kiezen tussen Amerika en een andere bondgenoot, maar bood hen een respectvolle samenwerking in een vrije wereld aan.

In zijn speech reageerde Biden voor het eerst op het nieuws van de aangekondigde nepreferenda in bezet Oekraïens gebied en de gedeeltelijke mobilisatie van het Russische leger. Andere westerse leiders, zoals de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Canadese premier Justin Trudeau maakten eerder al duidelijk dat ze de referenda niet legitiem vinden. Volgens hen is de aangekondigde bredere mobilisatie een teken van wanhoop in het Kremlin. Die laatste woorden nam Biden niet in de mond.