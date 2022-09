Een tafereel dat lijkt op de set van een rampenfilm. Door de laaghangende wolken duiken enorme obstakels op. Een ramp was er in Ojo de Agua, Mexico, een filmset was het niet. Na een aardbeving is het er voorzichtig manoeuvreren tussen de gevallen blokken, en vooral opgelucht ademhalen dat je niet op de plek stond waar ze naar beneden denderden.