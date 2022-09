Is het deze keer menens met de nucleaire dreiging van Poetin?

‘Het Russische leger gaat over tot de gedeeltelijke mobilisatie van zijn reserve om de Donbas te ‘bevrijden’. Dat zijn de woorden van Poetin, woensdagochtend in een explosieve televisietoespraak. In één klap worden 300.000 reservisten gemobiliseerd. En Poetin dreigt ook met het gebruik van ‘alle middelen’. Wil dat zeggen dat de kernraketten klaarstaan? En is dit een nieuw kantelpunt voor de oorlog in Oekraïne?