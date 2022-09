‘Groene gebieden in steden niet beschermen is crimineel’

De groenen in de Brusselse regering reageren scherp op het socialistische voorstel om door te zetten met de bouwplannen in verschillende open, groene ruimtes in de hoofdstad.

Alain Maron (Ecolo), de Brusselse minister van Leefmilieu, reageert scherp op de socialistische regeringsleden Rudi Vervoort, Nawal Ben Hamou (beiden PS) en Pascal Smet (One.brussels/Vooruit), die dinsdag op een exclusieve bouwbeurs in Brussel een lans braken voor het bebouwen van verschillende groene, open ruimtes in de hoofdstad. ‘De klimaatverandering en de dramatische gevolgen ervan verplichten steden net om hun natuurgebieden te beschermen en te versterken. Dat niet doen, is crimineel’, zegt Maron tegen De Standaard. ‘Elk verlies aan biodiversiteit heeft een prijs.’

‘Creatieve oplossingen nodig’

Maron ziet andere mogelijkheden om te voldoen aan de hoge nood aan sociale woningen in de hoofdstad dan het aanboren van open ruimtes. ‘Toegankelijke en betaalbare woningen bouwen, hoeft niet te concurreren met de keuze om biodiversiteit te behouden. Er kan meer ruimte voor huisvesting en productie-activiteiten gecreëerd worden op plekken die nu al bebouwd zijn’, zegt hij. ‘De klimaatverandering dwingt ons op dat vlak te zoeken naar creatieve en innovatieve oplossingen.’

Maron verwijst ook nog naar een uitspraak dinsdag van de Brusselse socialisten, die het lokale verzet tegen hun bouwplannen ‘nimby-gedrag’ noemden, not in my backyard. ‘Het in diskrediet brengen van burgers die zich inzetten om het milieu te behouden, strookt niet met de werkelijkheid. Als er vandaag iets onder druk staat, dan zijn het ademruimte, natuur en biodiversiteit.’

Het was een opvallend pleidooi van de socialisten op de bouwbeurs, vooral ook omdat zij als minister-president (Vervoort) en met portefeuilles als Huisvesting (Ben Hamou) en Stedenbouw (Smet) sleutelposities bekleden voor de ontwikkeling van vastgoed in de hoofdstad.

Daarbij noemden ze zonder uitzondering bouwprojecten in groene zones die door protesten van buurtbewoners of ­natuurverenigingen jarenlange vertragingen hebben opgelopen. ‘Het moeras van Wiels, Witte Vrouwen, de Donderberg, de Josaphatsite. In totaal gaat het om meer dan 42 hectare bouwgronden die vandaag worden verlamd door enkelingen. Zij misbruiken het leefmilieu als voorwendsel om elk openbaar of particulier bouw­project tegen te houden’, zei minister-president Vervoort. ‘Ik neem de bescherming van de biodiversiteit heel erg serieus, maar wie praat vandaag nog over de sociale crisis, het tekort aan betaalbare woningen? (...) Het leefmilieu is zeker een essentieel aspect, maar het mag niet primeren op het sociale en economische luik.’