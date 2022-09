Stormloop op vliegtickets na aankondiging Poetin

300.000 reservisten zullen met onmiddellijke ingang worden opgeroepen om mee te gaan strijden aan het front in het oosten van Oekraïne. Toeval of niet, meteen na de aankondiging van de Russische president werden massaal veel lastminutevluchten geboekt naar het buitenland. Alle vluchten tot vrijdag zijn zelfs uitverkocht.

Nu de oorlog in Oekraïne niet naar wens verloopt, schakelt het Kremlin een versnelling hoger. President Poetin kondigde woensdagochtend tijdens zijn speech een ‘gedeeltelijke mobilisatie’ aan, waarbij 300.000 reservisten worden opgevorderd om mee strijd te gaan voeren.

Volgens verschillende media leidde de aankondiging tot een stormloop op vliegtuigtickets naar het buitenland. Het leeuwendeel van de beschikbare tickets voor de komende dagen was binnen enkele uren uitverkocht. Dat meldt Reuters. Zo zijn alle rechtstreekse vluchten voor 21 september naar Istanbul in Turkije en Jerevan in Armenië volledig volgeboekt.

Ook bestemmingen die verder weg liggen vanuit Rusland, zijn de laatste uren erg in trek bij Russische inwoners. Volgens de in Rusland geboren en in Duitsland wonende Oost-Europa-expert Sergej Sumlenny betaal je op dit moment voor een enkeltje richting Dubai vandaag maar liefst 1 miljoen roebel (bijna 17.000 euro).

Nieuwsagentschap RBC meldde dat er tot vrijdag geen stoelen beschikbaar waren op vluchten naar bestemmingen waarvoor geen visum nodig is. Op de Russische ticketservice Aviasales is de meest aangeklikte buitenlandse bestemming ‘koeda mozjno’ (‘naar waar je mag’, vrij vertaald: eender welk land waar je naartoe mag vliegen vanuit Rusland).

De vrees dat mannen in de strijdbare leeftijd het land niet zouden mogen verlaten, begon zich te verspreiden toen de Russische president de gedeeltelijke mobilisatie beval.

In een gesprek met verslaggevers op woensdag weigerde Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov te zeggen of Rusland zijn grenzen zou sluiten voor degenen die onderworpen zijn aan mobilisatie.