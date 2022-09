Het team van de Justin Trudeau heeft uitleg gegeven bij beelden die zijn opgedoken van een zingende Canadese premier in een Londense hotellobby. Dat Trudeau zich daar twee dagen voor de begrafenis van koningin Elizabeth II liet gaan op ‘Bohemian rhapsody’ van Queen, werd niet door iedereen gesmaakt.

In de korte video die ondertussen al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken werd, is te zien hoe Trudeau zich uitleeft aan de piano in de lobby van het Londense Corinthia Hotel. Trudeau, in t-shirt, zingt mee terwijl Gregory Charles, een bekende Canadese pianist, ‘Bohemian rhapsody’ van de Britse rockband Queen speelt.

Het kwam de premier in Canada op kritiek te staan van sommige politieke commentatoren, die Trudeau een gebrek aan decorum verweten zo kort voor de begrafenis van die andere Queen. Een woordvoerder van de premier haastte zich om het muzikale intermezzo te kaderen. ‘Na het avondeten zaterdag trok de premier naar een kleine bijeenkomst waarbij de Canadese delegatie een eerbetoon bracht aan het leven van Hare Majesteit.

Hij ‘nam daarbij deel aan verschillende activiteiten’, aldus de woordvoerder nog. Charles speelde enkele nummers op de bijeenkomst. ‘Daarop begonnen sommige leden van de delegatie, onder wie de premier, mee te zingen.’

De pianist met roots in Trinidad vertelde na afloop aan de krant Globe and Mail dat de avond hem deed denken aan Caraïbische uitvaarten, waarbij ook plaats is voor lichtheid en viering. ‘Iedereen zong twee uur lang met me mee. Het was heel plezierig.’