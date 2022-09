Paus Franciscus kritisch over ‘gemartelde lichamen’ in Izjoem

Paus Franciscus heeft tijdens zijn audiëntie de ‘gruweldaden’ veroordeeld die de Oekraïense bevolking heeft moeten ondergaan, evenwel zonder Rusland bij naam te noemen. Franciscus vertelde over de wreedheden waar zijn gezant, kardinaal Konrad Krajewski, in Izjoem getuige van is geweest.

‘Kardinaal Krajewski vertelde me over de pijn van deze mensen, de wreedheden, de gruweldaden en over de gemartelde lichamen die werden gevonden’, verklaarde paus Franciscus op het einde van zijn audiëntie op het Sint-Pietersplein in Rome. ‘Laat ons eendrachtig zijn met deze mensen, zo nobel en gekweld.’

De Poolse kardinaal Krajewski, het hoofd liefdadigheid van de paus is op dit moment in Oekraïne om hulpgoederen af te leveren. Toen hij eerder deze week samen met een katholieke en een protestantse bisschop en een Oekraïense soldaat op weg was, moest Krajewski volgens het Vaticaan dekking zoeken voor geweervuur.

Krajewski bracht ook een bezoek aan Izjoem. Eind vorige week werden in een bos bij de bevrijde stad volgens de Oekraïense autoriteiten meer dan 440 lichamen gevonden. Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski hebben onderzoekers bewijs van marteling gevonden. Bij sommige lichamen zouden de handen achter de rug zijn vastgebonden. Zelenski beschuldigt Rusland van oorlogsmisdaden. Moskou doet de beschuldigingen af als leugens.