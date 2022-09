Annemiek van Vleuten naar ziekenhuis na harde val in ploegentijdrit

Annemiek van Vleuten is na haar harde crash tijdens de gemengde ploegentijdrit op het WK wielrennen in het Australische Wollongong naar het ziekenhuis vervoerd. ‘Ik ben bont en blauw en maak me vooral zorgen om mijn rechterelleboog en -arm’, tweet ze.

Van Vleuten viel kort nadat de drie Nederlandse vrouwen het in de gemengde ploegentijdrit hadden overgenomen van de mannen. Ze was amper onderweg, toen er iets haperde bij haar fiets en ze de controle over het stuur kwijtraakte. Ze smakte hard tegen het asfalt en bleef zitten met een gehavende knie en bebloede elleboog.

Het leek alsof er iets mankeerde aan haar derailleur, maar zelf gaf ze aan dat een klapband haar val had veroorzaakt. Van Vleuten ging daarna naar het ziekenhuis om foto’s te maken, vooral om te kijken of ze geen breuken had opgelopen.

Riejanne Markus en Ellen van Dijk moesten met twee door naar de finish. Ze noteerden de vijfde tijd. Bij de mannen was het ook al misgegaan door kettingpech bij Bauke Mollema, die daardoor al vroeg in de race moest afhaken bij zijn teamgenoten Mathieu van der Poel en Daan Hoole.

Het is al met al onzeker of Van Vleuten zaterdag van start kan gaan in de wegrit op het WK. De 39-jarige Van Vleuten won dit jaar de Ronde van Italië, de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje bij de vrouwen. Ze is ook regerend olympisch kampioene tijdrijden. In Wollongong kwam ze zondag in de individuele tijdrit niet verder dan de zevende plaats.