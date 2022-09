Het Russische leger gaat over tot de gedeeltelijke mobilisatie van zijn reserve om de Donbas te ‘bevrijden’. Dat heeft president Vladimir Poetin woensdagochtend aangekondigd in een televisietoespraak. Daarin waarschuwde Poetin het Westen ook dat hij alles zal doen om zijn volk te verdedigen.

Russisch president Vladimir Poetin heeft woensdagochtend dan toch gespeecht, nadat een aangekondigde toespraak dinsdag werd uitgesteld. ‘Het Westen wil ons land vernietigen’, haalde Poetin meteen zwaar uit. ‘Het heeft geprobeerd om het Oekraïense volk als kanonnenvlees te gebruiken.’

‘Het is ons doel om de Donbas te bevrijden’, verwees Poetin naar de door Rusland bezette regio in Oekraïne. ‘Ik heb de regering bevolen om een wettelijk kader te creëren voor de vrijwilligers die daar vechten. De meeste mensen daar willen niet leven onder het bewind van neonazi’s. We hebben het morele recht niet om hen op te offeren.’

• Volg het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne via onze liveblog

Poetin kondigde daarbij aan een decreet getekend te hebben voor een gedeeltelijke mobilisatie van de 2 miljoen man sterke reserve van het Russische leger. ‘De mobilisatieacties zullen vanavond beginnen’, aldus de president.

Het gaat om de eerste mobilisatie van troepen in Rusland sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens het ministerie van Defensie zullen zo’n 300.000 manschappen van de reserve - soldaten die al militaire dienst hebben gedaan - opgeroepen worden.

‘Het Westen heeft alle grenzen overschreden in zijn agressie tegen Rusland’, aldus de president, die de westerse naties ook beschuldigde van ‘nucleaire chantage’. ‘Tegen het Westen zeg ik: we hebben veel wapens om terug te slaan’, besloot Poetin. ‘Dit is geen bluf. We zullen al onze middelen gebruiken om ons volk te verdedigen.’