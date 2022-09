Aandeel Nationale Bank onverwacht geschorst op de beurs

Het aandeel van de Nationale Bank, voor de helft in handen van de overheid, is op vraag van die bank geschorst op de beurs. Dit in afwachting van een persbericht. Het aandeel van de Nationale Bank staat al even onder druk.

Handel in het aandeel van de Nationale Bank is voorlopig niet mogelijk. De koers van de noteert voorlopig niet. Het stond de afgelopen tijd onder toenemende druk. Recent noteerde het tegen de laagste koers sinds de eurocrisis in de periode 2011-2012. Over een periode van drie jaar gaat het om een daling met meer dan een derde. Het noteerde recentst rond de 1.500 euro terwijl het in betere tijden zelfs tot 4.000 euro haalde.

De Nationale Bank is het voorwerp van juridische procedures van ontevreden minderheidsaandeelhouders die vinden dat de overheid die slechts 50 procent van de aandelen heeft, de kleine beleggers systematisch benadeelt. De bank kocht net zoals andere centrale banken de afgelopen jaren heel wat obligaties om de economie te ondersteunen. Via die aankopen werd de rente laaggehouden. Nu is het beeld volledig gewijzigd. Centrale banken verhogen de rente om de inflatie te bestrijden. En ook de marktrente reageert op die inflatievrees. Daardoor zijn de koersen van obligaties sterk teruggevallen én lijdt iedereen die obligaties heeft, flinke verliezen. Dat is ook het geval voor de Nationale Bank.

In Nederland waarschuwde volgens Het Financieele Dagblad De Nederlandsche Bank de regering zopas dat het door de snel oplopende rente in de rode cijfers terecht komt en kan daardoor geen dividend kan uitkeren aan de staat. De verliezen lopen tot en met 2026 op tot naar verwachting 9 miljard in totaal, liet DNB-baas Klaas Knot in een brief aan minister Sigrid Kaag van Financiën.