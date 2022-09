Nationale staking voor meer koopkracht en betaalbare energie: hier kunt u hinder ondervinden

De vakbonden mobiliseren woensdag in Brussel voor een nationale staking voor meer koopkracht en een betaalbare energiefactuur. Dat betekent dat heel wat openbare diensten niet of op halve kracht zullen werken. Kijk hier waar u hinder mag verwachten.

Het socialistische ABVV, het christelijke ACV en het liberale ACLVB mobiliseren hun leden om woensdag in Brussel actie te voeren voor een betaalbare energiefactuur en voor meer koopkracht, lees loon. Woensdagvoormiddag vindt op het Brusselse Muntplein een manifestatie plaats met toespraken, gevolgd door een betoging door de hoofdstad.

De politie waarschuwt iedereen die niet met de wagen in Brussel moet zijn, er beter weg blijft. Want de kans is groot dat het verkeer helemaal in de soep draait.

De Lijn werkt alvast aan een alternatieve dienstverlening. Zeker zes op de tien bussen en trams zullen rijden, aldus de openbaarvervoermaatschappij. In de provincie Antwerpen zal 56 procent van de bussen en trams uitrijden, In Oost-Vlaanderen 67 procent, in Vlaams-Brabant 63 procent, in Limburg 56 procent en in West-Vlaanderen 66 procent. In de steden Antwerpen en Gent zal dat respectievelijk 44 en 52 procent zijn, zo klinkt het. Naar schatting zes op de tien kusttrams zullen uitrijden. Maar dat wil zeggen dat dus een groot aantal ritten geschrapt zal moeten worden.

Ook bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB is er grote hinder bij de bussen, trams en metro. Slechts een beperkt aantal metro’s, trams en bussen rijden uit en er wordt ook hinder verwacht door de doortocht van de manifestatie, reizigers worden dus aangeraden om alternatieven te zoeken.

De nationale vakbondsactie woensdag in Brussel kan ook gevolgen hebben op Brussels Airport. ‘We kunnen mogelijke vertragingen voor sommige vluchten niet uitsluiten’, zegt de luchthavenuitbater dinsdag.

‘Echt grote verstoringen verwacht Brussels Airport niet, zegt woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. ‘Maar er is wel impact mogelijk bij de grondafhandeling, voornamelijk het laden en lossen van de bagage. Dat betekent dat reizigers die aankomen, mogelijk langer dan normaal zullen moeten wachten op hun koffers, of dat vertrekkende vliegtuigen vertraging kunnen oplopen omdat er nog bagage moet worden ingeladen.’

Brussels Airport raadt passagiers die met het openbaar vervoer naar de luchthaven komen aan om vooral de dienstregelingen nauwlettend in de gaten te houden zodat ze op tijd op de luchthaven geraken.

Bij het spoor wordt geen hinder verwacht, klinkt het bij de NMBS. Al is het best mogelijk dat een deel van het spoorwegpersoneel woensdagochtend toch afwezig blijft en er ritten moeten geschrapt worden.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de spoorwegen heeft een stakingsaanzegging ingediend voor 18 oktober. ACOD Spoor, ACV Transcom en VSOA Spoor dreigen met een 24 urenstaking omdat ze voldoende middelen willen voor aanwervingen, zo maakten ze dinsdag bekend tijdens een persconferentie. Zo kaarten ze bijvoorbeeld de vele geannuleerde treinen door een personeelstekort bij de spoorbedrijven aan.

Afhankelijk van waar je woont bestaat de kans dat je restafvalzak, groencontainer of PMD woensdag blijft staan. Want ook bij de huisvuilophaling wordt er op veel plaatsen gestaakt. De afvalintercommunales vragen om niet opgehaalde vuilniszakken opnieuw binnen te halen.