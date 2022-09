Droge dag, koele nacht

Het blijft woensdag droog, zegt het KMI. De volgende nacht koelt het sterk af.

De dag begint op veel plaatsen in het centrum, oosten en zuidoosten met nevel, mist of laaghangende bewolking.

Later overdag wordt het op de meeste plaatsen wisselend bewolkt met stapelwolken. In het westen en uiterste zuiden is er dan meer zon. De maxima bedragen 13 graden in de Hoge Ardennen tot 18 graden in het westen van het land.

Ook ‘s avonds en ‘s nachts blijft het droog en rustig met brede opklaringen. Het koelt wel sterk af, met minima van 2 tot 8 graden in Vlaanderen en tussen -3 en 6 graden in de Ardennen. Vooral in de Ardense valleien kunnen er zich mistbanken vormen.

Donderdag blijft het droog en wordt het, na een koude ochtend met wat nevel of een lokale mistbank, zonnig met soms wat hoge wolkensluiers in het westen. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 20 graden in het centrum van het land.