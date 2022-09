In Parijs streek vorige week de hoogmis van de cryptowereld neer, met de cryptomiljardair Changpeng Zhao als hogepriester. Zhao, of CZ is de ceo van cryptoplatform Binance, het grootste platform ter wereld, en hij is ervan overtuigd dat cryptomunten als Bitcoins binnenkort ook door reguliere banken zullen aanvaard worden. Krijgt hij gelijk? En spreken de dalende koersen van cryptomunten hem niet tegen?