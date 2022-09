Waarom is Nieuw België van De Standaard-columnist Tom Naegels het ‘Belangrijkste boek van het jaar’? Want zo heet de prijs die de migratiegeschiedenis vandaag heeft gewonnen. Vier bevoorrechte observatoren, onder wie de auteur zelf, wegen de betekenis van het boek.

Meer dan vijf jaar lang dompelde Tom Naegels zich onder in de naoorlogse migratie naar België. Hij greep niet alleen naar mediaberichten uit die tijd, maar ook naar vergeten studies over inburgering of ...