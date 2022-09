Gewond, over zijn toeren én in het bezit van meerdere aanstekers

Waarom stichtte Danny Huwé (44), een bekende Gentse organisator van feesten, zaterdag in de vroege ochtend brand op de spoeddienst van het AZ Maria Middelares? Volgens onze informatie kwam hij bloedend en zwaar over zijn toeren toe in het ziekenhuis. De man overleefde het niet, het Oost-Vlaamse gerecht onderzoekt de zaak.