Bedreigde Mexicaanse jezuïeten bieden moordende drugsbons het hoofd

In het noorden van Mexico wil een met de dood bedreigde jezuïetengemeenschap koste wat het kost bij de Rarámuri-inheemsen blijven, ook na een moordpartij in hun kerk waarbij twee priesters en een toeristengids stierven. ‘We zijn bezorgd en vragen meer bescherming’, zegt een jezuïet die de getroffen missiepost bijstaat.

In en om het dorp Cerocahui, in de door drugsbendes geterroriseerde Sierra Tarahumara in de deelstaat Chihuahua, is al drie maanden een klopjacht bezig. Duizend soldaten en tweehonderd leden van de Nationale ...