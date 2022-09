Trump lijkt QAnon-complottheorie steeds openlijker te omarmen

Gewoonlijk gebeurt er weinig nieuws op ex-president Donald Trumps bijeenkomsten, maar zondag leek Trump op het einde van zijn rally in Ohio de extreemrechtse complottheorie QAnon op een vreemde manier te omarmen. Trumps supporters staken tijdens zijn eindspeech een vinger in de lucht, wat sterk deed denken aan de nazigroet.

Onlangs hield voormalig Amerikaans president Donald Trump een rally in Youngstown, Ohio. Erg veel gebeurt daar meestal niet: Trump maakt er lange, deels geïmproviseerde toespraken voor een erg toegewijd publiek, hij bewierookt zijn daden als voormalig president en bekritiseert vrijwel alles wat huidig president Joe Biden doet.

Business as usual in Ohio, tot het slotmoment van de speech aanbreekt. ‘Waarde landgenoten, deze ongelooflijke reis die we weer maken is nog maar net begonnen’, zegt hij. Wanneer hij die woorden uitspreekt, klinkt er plots muziek die volgens verschillende media en analisten erg doet denken aan Wwg1wga, een nummer van Richard Feelgood uit 2020. ‘Wwg1wga’ staat voor ‘where we go one, we go all’ of ‘waar we één gaan, gaan we allen’, één van de meest populaire leuzen binnen de QAnon-beweging.

Terwijl dramatische muziek op de achtergrond speelt, gaat de oud-president dieper in op waarom Amerika zonder hem aan het roer naar de vaantjes gaat. Spontaan stak een groot deel van het publiek hun wijsvinger in de lucht terwijl Trump sprak, hetgeen verwijst naar de ‘één’ in het haast identieke nummer van Feelgood. Het was de eerste keer dat zo’n bizarre vertoning van Trump-supporters plaatsvond op een van zijn bijeenkomsten.

Antisemitisme

Commentatoren maakten op sociale media al snel de vergelijking met de nazigroet. ‘We moeten de realiteit onder ogen zien’, schreef politiek commentator Keith Olbermann als reactie in een bericht op Twitter. ‘We moeten de juiste woorden hiervoor gebruiken. Na de rally van zaterdag, de aangepaste Sieg Heil, de muziek, de QAnon-waanzin. Trump is Amerika’s Hitler’, schreef hij in een andere post.

Robert Pape, professor politieke wetenschappen aan de universiteit van Chicago, vertelde tijdens een interview op de Amerikaanse nieuwszender CBS dat de gebeurtenis op de rally ‘extreem zorgwekkend’ is. ‘Het betekent dat de voormalige president bereid is om ook degenen die geweld steunen het hof te maken om zijn doelen te bereiken. Zijn hoofddoel daarbij is om terug te keren naar het Witte Huis’, zei hij.

Aanhangers van QAnon geloven dat een kliek van satanistische Democraten, Hollywood-beroemdheden en miljardairs de wereld bestuurt en zich bezighoudt met pedofilie, mensenhandel en een levensverlengende chemische stof uit het bloed van misbruikte kinderen wil oogsten. Aanhangers van de theorie zijn ervan overtuigd dat Trump de messias is die in zijn eentje de duistere, pedofiele krachten van het satanisme bestrijdt en die naar het Witte Huis zal terugkeren nadat hij zijn vijanden heeft overwonnen.

De Britse krant The Guardian verklaarde in 2020 al dat de extreemrechtse complottheorie volledig gestoeld is op een valse, antisemitische theorie. Dat er bijvoorbeeld een allesoverheersende klasse zou zijn die de touwtjes strak in handen heeft, komt rechtstreeks uit de Protocollen van de wijzen van Sion, een fictief verslag van een vergadering van joodse leiders in 1897.

Trump-aanhangers staken hun wijsvinger in de lucht tijdens de speech van Donald Trump tijdens een rally in Ohio. Foto: Reuters

Mirrors

Het is niet de eerste keer dat Trump flirt met de extreemrechtse QAnon-beweging. Eerder deelde hij op zijn sociale medianetwerk Truth Social ook een afbeelding van zichzelf met een QAnon-pin op zijn kostuumvest. Onderaan staat nog het bijschrift ‘De storm komt eraan, wwg1wga’. QAnon-volgelingen geloven dat ‘de storm’ een maalstroom is die zal uitmonden in het herstel van Trumps presidentschap nadat hij zijn politieke vijanden verslaat en live op televisie executeert.

Toen de krant The New York Times Trumps woordvoerder, Taylor Budowich, vroeg of het lied afkomstig is van de QAnon-beweging, ontkende hij. Hij houdt vol dat het nummer een rechtenvrij lied is van een audiobibliotheek, genaamd Mirrors van de Amerikaanse componist Will Van De Crommert. ‘In een zielige poging om controverse te creëren en Amerika te verdelen, wil het nepnieuws in ons land een samenzwering op poten zetten over een rechtenvrij lied.’