Nog overlijden na inspuiting met insuline in woonzorgcentrum

Naast de eerder gemelde incidenten met verdachte overlijdens en moordpogingen in woonzorgcentra in Oostrozebeke en Hasselt is er bij de diensten van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) nog een geval bekend waarbij een bewoner van een woonzorgcentrum is overleden na een inspuiting met insuline.

‘Er is een derde situatie bekend waarbij er een bewoner werd opgenomen in het ziekenhuis na een inspuiting met insuline, hoewel de bewoner geen diabetespatiënt was. Die persoon is later overleden’, zo heeft minister Crevits gezegd in het Vlaams Parlement.

Over welke voorziening het gaat, deelde de minister niet mee, maar de voorziening is alvast onder verhoogd toezicht geplaatst. De CD&V-minister had het vervolgens nog over een ‘vierde situatie’.

‘Recent is er door mijn agentschap extra informatie opgevraagd naar aanleiding van een inspectiebezoek waarbij er melding was gemaakt van een “ernstige gebeurtenis” die opnieuw niet door de voorziening werd gemeld. Ook dat maakt deel uit van een gerechtelijk onderzoek’, aldus minister Crevits.