Zaak Propere Handen uitgesteld na vraag voor bijkomend onderzoek

De zaak tegen de 56 verdachten van Operatie Propere Handen in ons Belgisch voetbal is uitgesteld nadat verschillende advocaten bijkomend onderzoek hebben gevraagd. De 56 plus één vennootschap moesten deze week normaal gezien voor de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling komen. Dat betekende de laatste kans voor alle partijen om extra onderzoek te vragen en een (onbepaald) aantal heeft dat dus ook gedaan.

Begin dit jaar rondde het federaal parket het onderzoek af van operatie Propere Handen. De zaak barstte in oktober 2018 los met een inval bij verschillende profclubs. Talloze clubleiders, trainers, spelers, makelaars en ook scheidsrechters werden verhoord of gearresteerd. In de eindvordering werden 56 topfiguren uit de Belgische voetbalwereld verdacht van onder meer witwassen, schriftvervalsing of matchfixing.

De zaak moest nu voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) komen, maar is dus uitgesteld. De onderzoeksrechter moet nu bekijken of en welke extra onderzoeksdaden uitgevoerd zullen worden. Het is voorlopig onduidelijk of dat ook effectief zal gebeuren en hoelang dat dan zal duren. Net zoals het onduidelijk is welke bijkomende onderzoeksdaden er precies zijn gevraagd. Voorlopig werd dus niemand doorverwezen naar de strafrechter. Het uitstel was overigens te verwachten.

Dat de zaak niet voor de raadkamer in eerste aanleg komt, maar wel meteen voor de KI, komt omdat François De Keersmaecker een van de verdachten is. De ex-voorzitter van de Belgische voetbalbond is een rechter in de ondernemingsrechtbank in Mechelen, waardoor de zaak meteen voor het beroepshof moet komen.