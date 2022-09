Brad Pitt stelt voor het eerst beeldhouwwerk tentoon in Fins museum

De Amerikaanse acteur Brad Pitt voelt zich niet alleen thuis op een filmset, hij is ook helemaal in zijn nopjes in een beeldhouwatelier. Hij komt voor het eerst met zijn werk naar buiten in de Finse stad Tampere. In het Sara Hildén Art Museum zijn negen beelden van de ster te bewonderen.

De 58-jarige Brad Pitt, die zichzelf de kneepjes van het beeldhouwen aanleerde, onthulde afgelopen zaterdag zijn sculpturen in het museum. Die maken deel uit van de grotere We-tentoonstelling van de Britse kunstenaar Thomas Houseago, waarin ook de keramische kunst van Australisch muzikant Nick Cave onderdak vindt.

Een van de werken heet Aiming at you I saw me but it was too late this time is een gegoten gipspaneel met een afbeelding van een vuurgevecht tussen acht personen. Pitt zijn grootste werk is gebeeldhouwd in een bronzen kist, waaruit handen, voeten en gezichten doorheen de structuur proberen te breken. ‘Voor mij gaat beeldhouwen over zelfreflectie. Het is ontstaan ??uit wat ik een ‘radicale inventaris van mezelf’ noem. Het is brutaal eerlijk zijn tegen jezelf en rekening houden met degenen die ik misschien heb gekwetst en met de momenten dat ik het bij het verkeerde eind had’, aldus Pitt bij de opening van de expo.

Naar verluidt viel de Bullet train-acteur voor de charme van keramische kunst na zijn turbulente scheiding van actrice Angelina Jolie in 2017. Hij heeft een beeldhouwstudio in zijn villa in Los Angeles, waar hij zich soms vijftien uur per dag terugtrekt om te creëren. Collega-acteur en beeldhouwfan Leonardo DiCaprio zou er op bezoek zijn geweest tijdens het filmen van Once upon a time in Hollywood om samen kunst te maken.

Goed nieuws voor nieuwsgierige fans die de allereerste tentoonstelling van Pitt in het Sara Hildén Art Museum willen bezoeken: dat kan nog tot 15 januari.