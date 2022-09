Blunder in het Belgische kamp op WK wielrennen: medaillekandidaat ziet fiets tien minuten voor start afgekeurd worden

Drama voor de Belgische medaillekanshebber Jens Verbrugghe op het WK wielrennen. Onze landgenoot moest zijn tijdrit bij de junioren plots met een reservefiets aanvatten. Zijn eigen fiets werd tien minuten voor de start afgekeurd wegens een te grote versnelling.

Juniores mogen hun eigen versnelling voor wedstrijden niet kiezen. Verbrugghe, die tweede werd op het EK tijdrijden en een grote kans had op een Belgische medaille, had gekozen voor een tandwiel met 53 tanden vooraan. Het maximum voor de UCI is 52 tanden. Daardoor moest hij dus op een fiets van start gaan waarop hij nog nooit gezeten had.

Verbrugghe leek door het voorval mentaal gekraakt, want bij het eerste tussenpunt lag hij al ver achter op de medailles. Op 9 kilometer van de finish werd onze landgenoot dan ook nog eens voorbij gereden door de 18-jarige Brit Joshua Tarling. Verbrugghe, de zoon van ex-prof Rik Verbrugghe, werd uiteindelijk 26ste op 2’58” van Tarling.

‘We wisten het niet’

‘Er zat inderdaad een tandwiel van 53 in plaats van 52 op zijn fiets’, vertelt Frederik Broché, technisch directeur bij Belgian Cycling. ‘Vanaf volgend seizoen mogen ook juniores vrij hun versnelling kiezen maar tot en met dit seizoen is 52 vooraan het maximaal toegestane. Bij de ‘pre-check’ heeft de UCI het niet opgemerkt, ook onze mecaniciens hebben het de voorbije dagen niet gezien. Het is pas bij de laatste check, ongeveer een tiental minuten voor de start van zijn tijdrit, dat de UCI heeft opgemerkt dat het verzet vijftien centimeter groter was dan de maximaal toegestane 7m93 (de afstand die kan worden afgelegd met een omwenteling, red.).’

De vraag is hoe de fout is kunnen gebeuren?

‘Opzet lijkt mij uitgesloten’, zegt Broché. ‘De fiets is klaargemaakt door zijn ploeg (juniorenafdeling Groupama - FdJ, red.) en is dan bij ons toegekomen. Wie een beetje van fietstechniek kent, weet dat 52 bijna niet meer verkocht wordt. De UCI legt echter 52x14 op. Tegenwoordig, met de huidige verzetten, is dat allemaal 53 geworden. De kans is groot dat ze bij de ploeg een standaard “cranckstel” hebben geplaatst met vooraan 53 op de grote plateau.’

‘Het verschil tussen een grote plateau 53 of 52 is nauwelijks merkbaar. Op de piste, waar vaak met verzetten wordt gespeeld, komt het vaker voor dat een renner met een verkeerde versnelling rijdt en het niet of pas later merkt. Zeker op een parcours als het deze, waar veel geschakeld wordt, merk je dat niet. Moest je achteraan een 13 in plaats van een 14 als kleinste kroontje hebben, dat zou je wel voelen. Mocht Jens het gemerkt hebben, hij had het ons zeker laten weten.’

De vraag is wie dan wel de verantwoordelijkheid draagt. Had de mecanicien het aantal tanden niet moeten tellen?

‘Wij hebben hier de voorbije week 120 fietsen in elkaar gestoken en zijn er nu alweer uit elkaar aan het halen’, zegt Broché. ‘In de ideale wereld hadden we dit gezien. Wij gaan er echter vanuit dat de fietsen met het juiste verzet toekomen.’

‘Een schoonheidsfoutje kan je dit niet noemen, want veel schoonheid is hier niet aan. Het gaat hier om een menselijke fout van verschillende personen: renner, de mecanicien van zijn ploeg, onze mensen die de fiets in elkaar hebben gezet. We gaan niemand met de vinger wijzen, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is een fout die wel vaker wordt gemaakt, ‘t is alleen jammer dat dit net op het WK is gebeurd.’

Na afloop liet Verbrugghe de emoties de vrije loop. Begrijpelijk, hij was een van de outsiders voor een medaille, als vice-Europees kampioen.